Vuelve el tranvía a Buenos Aires? Proponen un corredor tranviario en el sur porteño

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura, impulsa la creación de un corredor tranviario entre Constitución y Villa Lugano,

El proyecto plantea que el corredor forme parte de la Red Tranviaria de la Ciudad y, al mismo tiempo, sea uno de los componentes del denominado Programa de Actuación Urbanística Corredor Verde del Sur. La propuesta apunta a incorporar un modo de transporte de capacidad intermedia que funcione con propulsión eléctrica.

Según los fundamentos, el recorrido atravesaría sectores de Constitución, Barracas, Nueva Pompeya, Villa Soldati y Villa Lugano, con el objetivo de mejorar las conexiones dentro del sur porteño y facilitar el acceso a distintos puntos de la Ciudad.

La iniciativa fue presentada por la diputada Claudia Neira junto con Matías Barroetaveña, María Bielli, Francisco Caporiccio, Claudio Ferreño, Victoria Freire, Berenice Iañez, Federico Mochi, Claudia Negri, Graciana Peñafort, Bárbara Rossen y Alejandro Salvatierra. El expediente ingresó el 17 de septiembre

El proyecto establece que el sistema debería contar, como criterio general, con carriles exclusivos físicamente separados del tránsito vehicular. También contempla estaciones distribuidas de acuerdo con criterios técnicos y la posibilidad de sumar extensiones o ramales complementarios.

La propuesta prevé que el corredor tenga integración física y funcional con los medios de transporte existentes, entre ellos los ferrocarriles, el subte, el Premetro, el Metrobus y las líneas de colectivos. Además, se plantea la articulación con centros de transferencia actuales y futuros para facilitar los desplazamientos entre distintos modos de transporte.

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