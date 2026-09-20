Con el “cuento del tío”, robaron U$S 200.000; detenidos

Dos hombres y una mujer fueron detenidos acusados de participar de una estafa de 200 mil dólares mediante la modalidad conocida como “cuento del tío”.

Según la investigación, parte del dinero habría sido utilizada para comprar dos automóviles, un departamento en el barrio porteño de Villa Lugano y pagar unas vacaciones en Bariloche.

Las capturas se concretaron luego de seis allanamientos realizados por la División Investigaciones Comunales 1 Sur, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 45.

Los procedimientos se llevaron a cabo en la Villa 20 de Lugano, Avellaneda y un hotel del centro porteño, donde los investigadores secuestraron vehículos, dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentación, entre otros elementos.

La denuncia había sido presentada el 16 de junio por una mujer que contó que recibió un llamado de una persona que se hizo pasar por representante de una entidad bancaria y la convenció de retirar 200 mil dólares de una caja de seguridad.

A partir de una imagen obtenida de una cámara de seguridad, los detectives pudieron avanzar en la identificación de los sospechosos y determinar sus movimientos durante los dos meses siguientes.

Durante los operativos fue detenido un joven de 24 años en la Villa 20, mientras que una mujer de 58 años fue arrestada en el mismo barrio. Allí también fueron secuestrados un Volkswagen Up que habría sido utilizado durante la maniobra y un Peugeot 3008 adquirido presuntamente con parte del dinero sustraído.

El tercer sospechoso, también de 24 años, fue localizado en un hotel céntrico y detenido durante el allanamiento. En su poder encontraron un BMW 330i, un millón de pesos en efectivo y documentación vinculada al vehículo.

Además, los investigadores establecieron que habría utilizado parte del dinero para pagar una estadía de más de un millón y medio de pesos en Bariloche.

Fuente: Policía de la Ciudad

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