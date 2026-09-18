Larreta criticó duramente a LLA, por la urbanización de las villas

El ex jefe de Gobierno y actual Legislador porteño, se enfrentó con au par Pilar Ramírez (LLA, muy allegada a Karina Milei) por la urbanización en las villas.

Luego de las declaraciones de Ramírez, quien afirmó en Infobae que “urbanizar las villas no dió resultado”, Larreta salió a responderle en duros términos a través de X.

El ex jefe de Gobierno afirmó que “podríamos haber seguido la tradición de los últimos 70 años con las villas, y no hacer absolutamente nada, pero decidimos encarar el problema y avanzar. Urbanizar mejora todos los indicadores. Los del barrio y los de alrededor. Pasó en el 31, en Rodrigo Bueno, en Fraga. Pasa siempre“.

En su remate, Larreta le preguntó a La Libertad Avanza: “¿qué proponen? ¿Topadora? ¿Subirlos a un camión y mandarlos a otra provincia? ¿Dejar todo igual otros setenta años?“

Setenta años sin hacer absolutamente nada en los barrios populares de CABA. Setenta. Podríamos haber seguido la tradición de mirar para otro lado, que era lo que todos esperaban. Decidimos encarar el problema y avanzar. Urbanizar mejora todos los indicadores. Los del barrio y… https://t.co/eONEod02kl — Larreta (@horaciorlarreta) September 17, 2026

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