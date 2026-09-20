Varios barrios de la Ciudad se vieron afectados por un corte de luz

Un masivo apagón afectó el sábado a la noche a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde casi 700 mil usuarios estuvieron sin luz.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que personal de Bomberos de la Ciudad se desplazó para ayudar a gente que quedó atrapada en los ascensores.

Los cortes de luz se registraron en los barrios porteños de Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Recoleta, Flores, La Paternal, Floresta, Villa Devoto, Villa Santa Rita y Villa General Mitre.

De acuerdo a los datos difundidos por Edesur a las 21:50, casi 80 mil personas se encontraban sin suministro eléctrico, mientras que Edenor reportó un total de 519.472.

Los semáforos no funcionaron en varias zonas y en algunos lugares la luz regresó de manera paulatina.

También se reportaban inconvenientes en los partidos bonaerenses de Lomas de Zamora, Presidente Perón, Almirante Brown y Esteban Echeverría.

Con el correr de los minutos, ambas prestadoras lograron solucionar el problema y casi a las 23 892 clientes de Edesur seguían afectados, a la vez que 1.332 de Edenor también continuaban afectados.

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