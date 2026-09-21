El Presupuesto 2027 no contempla pagar el bono de $ 70.000 a jubilados La Bocina 21 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/jubilados-sin-bono.mp3 POPURRÍ XL – 21/09/26 Relacionado Vea también... Confusión en el oficialismo, alrededor del Presupuesto 2027 Buenos Aires será “Capital Mundial del Deporte” en 2027 $ 75.000 sólo para pagar agua, luz y gas PRESUPUESTO BA 2018: “Demasiadas injusticias para tanto presupuesto” Post navigation Previous: Más Servicios en Tu Barrio en Flores, Villa Soldati, Palermo y BelgranoNext: “El plan hidráulico de la Ciudad está obsoleto” NOTAS RELACIONADAS “El plan hidráulico de la Ciudad está obsoleto” La Bocina 21 de septiembre de 2026 Varios barrios de la Ciudad se vieron afectados por un corte de luz La Bocina 20 de septiembre de 2026 Masiva Marcha de la Bronca en todo el país, con reclamos de todo tipo La Bocina 19 de septiembre de 2026