Más Servicios en Tu Barrio en Flores, Villa Soldati, Palermo y Belgrano

Más servicios en tu barrio acercará esta semana sus oficinas móviles a plazas y parques de distintas comunas, donde los vecinos pueden acceder a distintas prestaciones cerca de sus hogares. El programa de la Ciudad funcionará de lunes a sábado, de 9 a 14 horas.

Los stands se ubicarán el lunes 21 en la Plaza General Pueyrredón (Av. Rivadavia y Fray Cayetano Rodriguez), en Flores, y el martes 22 y el miércoles 23 en el Complejo Soldati (Corrales 3491), en Villa Soldati. El jueves 24 y el viernes 25 se trasladarán a la Plaza Güemes (Av. Medrano y Jerónimo Salguero), en Palermo, y el sábado 26 a las Barrancas de Belgrano (Av. Juramento y Virrey Vertiz). El jueves también habrá un operativo con servicios reducidos en la esquina de Av. Corrientes y Enrique Santos Discépolo, en Balvanera.

Entre los servicios que se ofrecen (que varían según los días), los vecinos pueden vacunarse contra la gripe y el Covid (con cupos limitados), presentar reclamos o recibir asesoramiento ante Defensa al Consumidor, tramitar el DNI y el pasaporte, con cupos limitados, y acceder a la oficina móvil de Mediación y convivencia vecinal. También gestionar los subsidios de luz, agua y gas; recibir asesoramiento en trámites de Agip, Anses, Mi BA y SUBE y sobre programas, servicios y apoyos destinados a personas con discapacidad, así como realizar denuncias o recibir orientación sobre delitos en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal o trámites ante Atención Social, el Centro de Justicia de la Mujer o ante el Ministerio de Educación de la Ciudad.

El operativo incluye, también con cupos limitados, la realización de anteojos, reservando el lugar a través del siguiente enlace, y atención odontológica con inscripción aquí. Además, el programa incluye la toma de presión.

Dentro de los servicios vinculados al cuidado de los animales, la castración de animales se realizará el martes con turno previo, mientras que la vacunación (con cupos limitados), se ofrecerá el martes, jueves, viernes y sábado. Además, el martes y el jueves funcionarán los servicios de desparasitación y tratamiento de sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de zoonosis.

El viernes y el sábado se ofrecerán espectáculos culturales para disfrutar en familia en Palermo y Belgrano, respectivamente. El calendario completo de los operativos se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales de la Ciudad.

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