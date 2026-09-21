CARLOS ALONSO. La pasión es arte; y el arte, política

Hoy partió el maestro Carlos Alonso. Para mí, el más grande de nuestros pintores.

Reúne como pocos poesía visual y crítica política.

La dictadura secuestró, torturó y mató a su hija Paloma. Y Carlos la pintó siempre.

Además de pintor, fue un gran ilustrador, nos influenció a todos los dibujantes, de varias generaciones.

Tuve la fortuna de conocerlo y de mantener charlas telefónicas cada tanto.

Mi viejo era amigote suyo y admirador también.

Mi vieja, además, estaba un poco enamorada de él (tenía mucha pinta el viejo!).

Pintó y dibujó hasta el final.

La última vez que hablamos me dijo “La madre de todas las artes es la danza. Y yo bailaba de un cuadro a otro“.

Tute

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