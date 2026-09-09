Chiche Gelblung: “nunca hubo tanta dependencia de una potencia extranjera”

Llamó a la escuela para decir que había una bomba: condenaron a sus padres

“Para la escuela de sordos no había presupuesto; para el distrito del vino, sí”

La Policía Metropolitana allanó la casa de un especialista informático, que había denunciado fallas en la boleta electrónica BUE