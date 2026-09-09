El informe de la BBC inglesa, sobre los endeudados argentinos La Bocina 9 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/endeudados-bbc.mp3 POPURRÍ XL – 09/09/26 Relacionado Vea también... Endeudados denuncian a Mercado Pago, por confiscar pagos de AUH Asamblea de Endeudados, en Floresta 9 de cada 10 jóvenes endeudados con apps, no tienen ingresos Porteños, los más endeudados con tarjetas de crédito; creció 55% en un año Post navigation Previous: La Fiesta del Cine: estrenos en pantalla grande, con entradas a $ 5.000Next: CHICHE GELBLUNG. Para adorarlo o criticarlo, había que escucharlo NOTAS RELACIONADAS Sirenazo nacional de los Bomberos: el gobierno de Milei les debe casi $ 60.000 millones La Bocina 10 de septiembre de 2026 Mientras en el Congreso se debatía, palos y gases para jubilados, endeudados y discapacitados La Bocina 9 de septiembre de 2026 CHICHE GELBLUNG. Para adorarlo o criticarlo, había que escucharlo La Bocina 9 de septiembre de 2026