“Los varones deben hablar entre ellos, para evitar esta violencia” La Bocina 5 de noviembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/11/trans-angela-torres.mp3 POPURRÍ XL – 05/11/26 Relacionado Vea también... Sin celulares, los alumnos prestan más atención en clase, y charlan más entre ellos La iglesia católica porteña lavó pies a jubilados, y reclamó “vida digna” para ellos En medio de los buitres, la inflación y la inseguridad, ellos siguen de campaña: Capitanich y Scioli, juntos contra Macri La jueza y legisladores opositores quieren evitar la violencia, en el desalojo de las tierras ocupadas en Villa Lugano Post navigation Previous: Bares y restaurantes porteños adhieren a la visita del Papa, con un menú especialNext: Caputo y Milei provocaron los embargos a las pymes; ahora, los postergan 6 meses NOTAS RELACIONADAS Caputo y Milei provocaron los embargos a las pymes; ahora, los postergan 6 meses La Bocina 5 de noviembre de 2026 Marcha de velas y clase pública, para reclamar que Milei cumpla con la ley La Bocina 5 de noviembre de 2026 Suspensión de embargos a pymes: “un poco de aire para quien se está ahogando” La Bocina 5 de noviembre de 2026