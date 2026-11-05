“Los varones deben hablar entre ellos, para evitar esta violencia”

Sin celulares, los alumnos prestan más atención en clase, y charlan más entre ellos

La iglesia católica porteña lavó pies a jubilados, y reclamó “vida digna” para ellos

En medio de los buitres, la inflación y la inseguridad, ellos siguen de campaña: Capitanich y Scioli, juntos contra Macri

La jueza y legisladores opositores quieren evitar la violencia, en el desalojo de las tierras ocupadas en Villa Lugano