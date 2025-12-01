“Las pymes no son prioridad para Milei” La Bocina 1 de diciembre de 2025 https://labocina.info/wp-content/uploads/2025/12/pymes-no-son-prioridad-carnaval.mp3 POPURRÍ XL – 01/12/25 Relacionado Continue Reading Previous: VILLA LURO. El barrio de las calles románticasNext: ¿La economía crece, o es otro mito urbano? NOTAS RELACIONADAS ¿La economía crece, o es otro mito urbano? La Bocina 1 de diciembre de 2025 En diciembre vuelve a aumentar el transporte: 4,3% en CABA, 14,3% en PBA La Bocina 30 de noviembre de 2025 Por la falta de vacunación, “la salud infantil atraviesa una crisis severa” La Bocina 29 de noviembre de 2025