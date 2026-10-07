7 de octubre de 2026

NOTAS RELACIONADAS

SAAVEDRA LAMAS

CARLOS SAAVEDRA LAMAS. El triunfo de la diplomacia

La Bocina 6 de octubre de 2026
carlos alonso

CARLOS ALONSO. La pasión es arte; y el arte, política

La Bocina 21 de septiembre de 2026
antonio carrizo

ANTONIO CARRIZO. La vida, el canto y la radio

La Bocina 15 de septiembre de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

messi 2

LIONEL MESSI. El fútbol en estado puro

La Bocina 7 de octubre de 2026
tejada gomez y lima quintana

Homenaje a Tejada Gómez y Lima Quintana, en la Peña “La Juana Azurduy”

La Bocina 7 de octubre de 2026
messsi

Antes de la despedida, Lionel Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa de la UBA

La Bocina 7 de octubre de 2026
jugadores-benin-seleccion-argentina-messi-jpg

Jugadores de Benin en Buenos Aires: “Messi es el Dios del fútbol”

La Bocina 6 de octubre de 2026