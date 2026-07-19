La carta de Lionel Messi, horas antes de la final del Mundial
La carta de Leo Messi a los argentinos la noche previa a la Final de la Copa del Mundo:
“Lo más hermoso de todos estos años fue nunca solamente los títulos, sino todo el camino.
Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso.
Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la gran gente que trabaja todos los días para mantener a esta Selección como una familia.
Pase lo que pase mañana, este grupo ya ha escrito una historia que no olvidaremos nunca y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA”.