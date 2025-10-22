Carta de Nicolás Cambiasso: “seguiré desde donde All Boys me necesite”

El Presidente saliente de All Boys, Nicolás Cambiasso, se despidió de la masa societaria a través de una carta que compartió en redes sociales.

Cambiasso destaca que All Boys “es el club de mi vida, un sentimiento que te marca para siempre“. Y a renglón seguido, destacó el duro trabajo de recuperar la institución: “Sanear un club es mucho más que una tarea de números. Es un acto de amor por los colores. Es pensar en las próximas generaciones, en los chicos y chicas que hoy visten la camiseta soñando con representar a nuestro escudo y a nuestro barrio“.

Luego, afirmó que “el club volvió a estar de pie, con cuentas claras, con obras, con vida en cada rincón“.

El ex arquero de All Boys instó a los socios a “cuidar y mantener lo que construimos entre todos/as, con mucho esfuerzo, dedicación y pasión. Depende de cada uno/a de nosotros/as”.

También pidió “disculpas sinceras” a los socios que “sintieron que nos quedamos cortos o nos faltó algo por hacer“.

“Como Presidente me voy tranquilo, con el orgullo de haber dejado todo. Y con la satisfacción de seguir acompañando a All Boys en el rol que me necesite, para asegurar que el club siga en pie, unido y con un futuro prometedor“, se despidió en el último párrafo de su nota, Nicolás Cambiasso.

