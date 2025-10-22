Abierta la inscripción para los Profesorados de la Ciudad

Requisitos: Título secundario completo o examen de ingreso para mayores de 18 años sin estudios secundarios finalizados (artículo 7 de la Ley de Educación).

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 29 instituciones de gestión estatal, dependientes del Ministerio de Educación, que brindan formación docente para quienes eligen enseñar y acompañar los aprendizajes de las nuevas generaciones.