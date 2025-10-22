Abierta la inscripción para los Profesorados de la Ciudad
Ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2026 de los Profesorados de la Ciudad. Las propuestas incluyen Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior, además de formación pedagógica para profesionales y técnicos que quieran dedicarse a la docencia. También hay opciones en áreas específicas como Lenguas Extranjeras, Educación Física, Educación Especial y Educación Artística, cuyos egresados pueden desempeñarse en todos los niveles según el alcance de su título.
Las carreras combinan clases presenciales y virtuales, se dictan en distintas comunas y turnos, y ofrecen prácticas desde primer año, lo que permite una formación cercana a la realidad del aula y una rápida inserción laboral.
La inscripción para el ciclo lectivo 2026 está abierta desde el 6 de octubre de 2025 hasta el 20 de febrero de 2026, a través del sistema de autogestión.
Requisitos: Título secundario completo o examen de ingreso para mayores de 18 años sin estudios secundarios finalizados (artículo 7 de la Ley de Educación).
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 29 instituciones de gestión estatal, dependientes del Ministerio de Educación, que brindan formación docente para quienes eligen enseñar y acompañar los aprendizajes de las nuevas generaciones.