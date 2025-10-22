Estudiantes secundarios presentan trabajos de investigación histórica

El viernes 24 de octubre de 2025 desde las 9hs. se realizará una actividad con jóvenes estudiantes que presentan trabajos de iniciación a la investigación histórica y ciencias sociales.

Son estudiantes de secundaria de Avellaneda y Barracas (CABA) que acompañados de profesores, familiares y amigos presentarán sus trabajos en el CMA, San Martín 797, esquina Alsina. Avellaneda. Se han inscripto 34 presentaciones.

Los invitamos a tomar parte de este importante evento y apoyar a los jóvenes que investigan la sociedad en la que viven y su historia con ánimo de construir un mundo mejor.

Como dice la convocatoria: ‘CONOCER LA HISTORIA ES COSECHAR FUTURO’.

Organizada por Interjuntas de Historia de Avellaneda y Barracas.

Los esperamos.

Junta de Historia del Partido de Avellaneda

