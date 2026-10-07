Homenaje a Tejada Gómez y Lima Quintana, en la Peña “La Juana Azurduy”

La Peña La Juana Azurduy propone una nueva edición dedicada a dos poetas fundamentales de la canción popular argentina: Armando Tejada Gómez y Hamlet Lima Quintana. El encuentro será el sábado 10 de octubre, desde las 21, en Encuentro San Cristóbal, Pavón 3077, Ciudad de Buenos Aires.

La jornada pondrá en el centro la obra de dos autores fundamentales del Movimiento del Nuevo Cancionero, surgido en Mendoza en 1963. Aquella corriente buscó renovar la canción de raíz folklórica, ampliando sus temáticas para incorporar la vida cotidiana, las cuestiones sociales y la identidad de los pueblos.

Tejada Gómez y Lima Quintana formaron parte de ese movimiento junto a figuras como Mercedes Sosa, Oscar Matus y Tito Francia, en un proceso que modificó la manera de pensar y construir la canción popular argentina.

En esta edición de La Juana Azurduy, esas canciones y poemas volverán a encontrarse con el público a través de las voces de Laura Albarracín, José Ceña, Julio Lacarra, Mónica Abraham y Jorge Giuliano.

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