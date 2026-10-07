Antes de la despedida, Lionel Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa de la UBA

En la antesala de su partido despedida con la Selección Argentina, el astro argentino Lionel Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En el evento que se realizó en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza, la “Pulga” fue distinguido con la medalla y el diploma correspondiente. Posteriormente, el rosarino manifestó: “Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico. Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande“.

Por su parte, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi; expresó: “Más allá de sus increíbles logros, Lionel nunca se olvidó de sus orígenes, de su familia, de sus raíces. Probablemente por eso, en 2007 creó la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la salud, la educación y el deporte de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y desde 2010 es Embajador de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Estos valores, que exceden al deportista, Lionel los convirtió en una forma de llevar adelante su propia carrera“.

Y agregó: “A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional, convirtiéndose en una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, mérito excepcional que esta Universidad quiere reconocer“.

La decisión de otorgarle a Messi este reconocimiento había sido tomada la semana pasada por el Consejo Superior de la UBA. En los considerandos de la resolución, señalaron que “su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.

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