7 de octubre de 2026

NOTAS RELACIONADAS

camioneros

Camioneros se enfrenta a Macri por los nuevos pliegos de Higiene Urbana

La Bocina 6 de octubre de 2026
10-subte

Habrá paro en la línea A de subtes “por descuentos salariales indebidos” a los trabajadores

La Bocina 5 de octubre de 2026
20-milei caputo

“Cada vez que hablan Milei o Caputo, sube el riesgo país”

La Bocina 5 de octubre de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

tejada gomez y lima quintana

Homenaje a Tejada Gómez y Lima Quintana, en la Peña “La Juana Azurduy”

La Bocina 7 de octubre de 2026
messsi

Antes de la despedida, Lionel Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa de la UBA

La Bocina 7 de octubre de 2026
jugadores-benin-seleccion-argentina-messi-jpg

Jugadores de Benin en Buenos Aires: “Messi es el Dios del fútbol”

La Bocina 6 de octubre de 2026
camioneros

Camioneros se enfrenta a Macri por los nuevos pliegos de Higiene Urbana

La Bocina 6 de octubre de 2026