Leonor Manso protagoniza “El precipicio” en el Cine Teatro El Plata

Llega a la sala de Mataderos una pieza conmovedora protagonizada por Leonor Manso y Paloma Contreras. El precipicio muestra a dos mujeres que se encuentran en distintos momentos del recorrido hacia el final: una comienza a asomarse al abismo, la otra lo mira de frente. Una reflexión íntima sobre la vejez, la muerte y la herencia emocional desde la perspectiva femenina, en la que el humor, la lucidez y los vínculos convierten el presente en un espacio de resistencia y liberación.

Funciones: Sábados 10 y 17, y domingos 11 y 18 de octubre, 18 horas Sábado 24 y domingo 25 de octubre, 17 horas, en el Cine Teatro El Plata, Avda. Juan Bautista Alberdi 5765.

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