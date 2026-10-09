El FFCC Sarmiento no circulará durante el fin de semana largo

El FFCC Sarmiento no prestará servicio en ninguno de sus ramales durante el sábado 10, el domingo 11 y el lunes 12 de octubre, debido a un conjunto de obras de señalamiento, vías e infraestructura. El martes 13 volverá a funcionar con sus cronogramas habituales.

La decisión responde a una reorganización de los trabajos y a las condiciones climáticas previstas. Con la nueva planificación, las intervenciones se concentrarán durante el fin de semana largo para restituir el transporte de pasajeros el martes

Relacionado