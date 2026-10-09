Nación y Ciudad firmaron convenio para el traslado de la cárcel de Devoto

Ciudad y Nación firmaron el traspaso de la cárcel de Devoto. El hecho constituye un importante avance en el proceso de traslado de los internos al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.

El traslado de los 1.500 reclusos ya empezó, de acuerdo al Plan Operacional “Ley y Orden“, que organiza un comando unificado de fuerzas federales y locales.

Una vez desalojada, la estructura de la cárcel será demolida para urbanizar el terreno, destinando el espacio a áreas verdes y un sector en memoria de la masacre de 1978.

El acta de acuerdo se firmó con la presencia del jefe de Gobierno Jorge Macri, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, entre otros funcionarios.

El Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz comenzó a construirse originalmente a finales de la década de 1990 (en 1998) por el Estado Nacional (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación). La ampliación y finalización de las nuevas instalaciones para trasladar a los reclusos de Villa Devoto fue construida por el Gobierno de la Ciudad, en el marco de un convenio conjunto.

Para llevar adelante este proceso, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación de un Comando Unificado Federal encargado de planificar, coordinar y ejecutar el traslado. El dispositivo reúne al Servicio Penitenciario Federal y a las Fuerzas Federales de Seguridad, bajo la coordinación general del director nacional del SPF.

La planificación contempla el perfil de los internos, la prevención de riesgos durante los recorridos y los mecanismos de coordinación y respuesta ante posibles contingencias. El objetivo es desarrollar el traslado con control y seguridad en cada una de sus etapas.

La puesta en funcionamiento del complejo de Marcos Paz forma parte del trabajo para fortalecer el sistema penitenciario federal, con el foco en el cumplimiento de las condenas, la disciplina y el control dentro de los establecimientos.

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