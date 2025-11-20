20 de noviembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

Noche de las Librerías 10

La Noche de las Librerías también tiene sus versiones barriales

La Bocina 20 de noviembre de 2025
15-pedi el paraiso

Teatro en Parque Avellaneda: “Pedí el paraíso”

La Bocina 15 de noviembre de 2025
15-corrientes 24 hs

“Corrientes 24 hs”: muchas variantes para vivir la trasnoche porteña

La Bocina 15 de noviembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

20-violencia contra hijos

“Disciplinar” a los chicos con violencia, mala costumbre que sigue vigente

La Bocina 20 de noviembre de 2025
ASG13

“Adiós Sui Generis” vuelve a los cines, remasterizada

La Bocina 20 de noviembre de 2025
Noche de las Librerías 10

La Noche de las Librerías también tiene sus versiones barriales

La Bocina 20 de noviembre de 2025
20-vuelta_de_obligado-g

Combate de la Vuelta de Obligado

La Bocina 20 de noviembre de 2025