“Adiós Sui Generis” vuelve a los cines, remasterizada

A 50 años de los shows de despedida de Sui Generis en el Luna Park, Lupino Films presenta la película que inmortalizó el adiós de la banda en una versión digitalizada con una nueva mezcla de sonido.

Película documental sobre el recital de despedida del grupo de rock SUI GENERIS. Grabada el día 5 de septiembre de 1975 durante las dos funciones ofrecidas con motivo de la disolución de la banda, en el estadio Luna Park en la ciudad de Buenos Aires ante más de 30.000 personas.

ADIÓS SUI GÉNERIS

Un documental de Bebe Kamin

