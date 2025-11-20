La Noche de las Librerías también tiene sus versiones barriales

El sábado 22 de noviembre tendrá lugar la 15ª edición de La Noche de las Librerías, de 18 a 1 h, iniciativa que propone un encuentro con la literatura y fomenta la lectura y su disfrute, estimulando la creatividad y fortaleciendo el vínculo entre escritores, lectores y libreros. Todas las librerías de la Ciudad podrán participar con sus locales abiertos, mesas con libros en la vereda y actividades, como presentaciones, lecturas, firmas, mesas y más propuestas para familias, jóvenes, estudiantes, amantes de la cultura, comunidad editorial y público general interesado en actividades literarias y culturales.

Esta edición sumará nuevos barrios a los circuitos; escenarios temáticos; espacios de artes gráficas con ilustraciones en vivo, historieta, novela gráfica y libros ilustrados; espacio para infancias y familias con actividades participativas, talleres, construcciones colectivas y exposiciones de objetos para jóvenes y niños, más actividades participativas para estimular la ilustración, la poesía y la escritura. Se ofrecerán nuevos beneficios con bancos, habrá descuentos —tanto en librerías como en gastronomía— y se sumarán métodos de pago.

Cuáles son los circuitos principales preparados para recibir al público durante la noche:

Av. Corrientes + peatonal Lavalle contará con la instalación de 6 escenarios, tarimas y activaciones culturales sobre la avenida con charlas, presentaciones, debates y música con destacadas personalidades del mundo del libro. Allí, más de 20 librerías en el cordón principal destacarán sus novedades, sacarán mesas a la calle y ofrecerán descuentos especiales, mientras que en la peatonal Lavalle habrá activaciones e intervenciones musicales y propuestas gastronómicas. Los espacios serán: Escenario Principal (con el Obelisco de fondo); Escenario Urgente, dedicado a los libros de periodistas, investigaciones, debates y los medios; Escenario Novela Romántica, sobre el género puro, su historia, subgéneros, creación de personajes, arcos narrativos y comunidades; Escenario Poesía en la Ciudad, con lecturas, performances y cruces con música; Escenario Artes Gráficas, que contará con un escenario y actividades participativas; Escenario Escrituras, con una propuesta de charlas y debates; Espacio Infancias y Familias, con una isla de talleres, exposiciones, objetos para crear y actividades; Espacio Biblio Digital, una zona dedicada a promocionar la Biblioteca Digital Jorge Luis Borges, los ebooks y los audiolibro; y el Espacio Audiorama para escuchar relatos y adelantos de diferentes opciones literarias relatadas.

En esta edición también se disfrutará de los circuitos de librerías barriales donde, al igual que en 2024, La Noche de Librerías se abrirá a otros barrios para que más ciudadanos y visitantes puedan disfrutar de esta noche en cualquier punto de la ciudad. Este año se sumarán nuevos recorridos de librerías que ofrecerán actividades nocturnas en Palermo, Villa Crespo, San Telmo, Villa Ortúzar, Almagro, Chacarita, Belgrano, Coghlan, Caballito y Liniers.

Desde las 18 h del sábado 22 hasta las 3 h del domingo 23 se cortará Av. Corrientes entre Callao y Cerrito y las intersecciones mantendrán el tránsito normal. Los circuitos de librerías barriales no conllevarán cortes de calles.

