“Cada vez que hablan Milei o Caputo, sube el riesgo país” La Bocina 5 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/riesgo-pais-marcelo-bonelli.mp3 POPURRÍ XL – 05/10/26 Relacionado Vea también... Con el regreso del “riesgo kuka”, Caputo vuelve a desmentirse a sí mismo “La ley de glaciares de Milei, pone en riesgo a la protección hídrica más importante del país” Más del 64% cree que el gobierno de Milei “es cada vez más autoritario”, según una encuesta Otra vez, la tragedia en Once: 80 heridos sin riesgo de muerte Post navigation Previous: Cuidado con los juguetes que entran por contrabando NOTAS RELACIONADAS Cuidado con los juguetes que entran por contrabando La Bocina 5 de octubre de 2026 Los comercios barriales acumulan 2,1% de caída en las ventas, en 9 meses de 2026 La Bocina 4 de octubre de 2026 Dal Poggetto: “la economía está planchada, y hay inflación en dólares” La Bocina 4 de octubre de 2026