Cuidado con los juguetes que entran por contrabando La Bocina 5 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/juguetes-de-contrabando-matias-furio.mp3 POPURRÍ XL – 05/10/26 Relacionado Vea también... “Las bolsas de basura grandes, no entran en los tachos antivandálicos” Incautan juguetes que podrían ser tóxicos, en Once Incautan juguetes “truchos”, con riesgo para la salud Descubren contrabando de telas en avenida Avellaneda, por más de $ 20 millones Post navigation Previous: Más Servicios en Tu Barrio, en Parque Patricios, Barracas, Villa del Parque y Nueva PompeyaNext: “Cada vez que hablan Milei o Caputo, sube el riesgo país” NOTAS RELACIONADAS “Cada vez que hablan Milei o Caputo, sube el riesgo país” La Bocina 5 de octubre de 2026 Los comercios barriales acumulan 2,1% de caída en las ventas, en 9 meses de 2026 La Bocina 4 de octubre de 2026 Dal Poggetto: “la economía está planchada, y hay inflación en dólares” La Bocina 4 de octubre de 2026