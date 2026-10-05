Más Servicios en Tu Barrio, en Parque Patricios, Barracas, Villa del Parque y Nueva Pompeya

Más servicios en tu barrio es un programa del Gobierno de la Ciudad que permite que los vecinos puedan vacunarse, tramitar el DNI y realizar otros trámites en las oficinas móviles de la Ciudad. Esta semana se ubicarán en Parque Patricios, Barracas, Villa del Parque, Nueva Pompeya y San Telmo.

Entre las prestaciones que estarán a disposición de los vecinos el lunes figuran talleres de actividad cognitiva y educación física, un puesto de Escucha Activa y asistencia a través de la App Club +Simple, la realización de anteojos, atención odontológica, tramitación del DNI y la posibilidad de recibir asesoramiento para la tramitación de subsidios de luz, agua y gas. También se podrá desparasitar y vacunar a las mascotas.

El martes 6, las oficinas de la Ciudad se ubicarán en el Parque Florentino Ameguino (Av. Caseros y Pichincha), en Parque Patricios; el miércoles 7 se trasladarán a la Plaza Colombia (Av. Montes de Oca y Brandsen), en Barracas; el jueves 8 a la Plaza Aristóbulo del Valle (Cuenca y Marcos Sastre), en Villa del Parque; el viernes 9 a la Plazoleta Nueva Pompeya (Av. Sáenz y Traful), en Nueva Pompeya, y el sábado 10 al Parque Lezama (Av. Martín García y Defensa), en San Telmo.

Entre los servicios que se ofrecen (que varían según los días), los vecinos pueden vacunarse contra la gripe y el Covid (con cupos limitados), presentar reclamos o recibir asesoramiento ante Defensa al Consumidor, tramitar el DNI y el pasaporte, con cupos limitados, y acceder a la oficina móvil de Mediación y convivencia vecinal. También gestionar los subsidios de luz, agua y gas; y recibir asesoramiento en trámites de Agip, Anses, Mi BA y SUBE, así como realizar denuncias o recibir orientación sobre delitos en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal o trámites ante Atención Social.

El operativo incluye, también con cupos limitados, la realización de anteojos, reservando el lugar a través del siguiente enlace, y atención odontológica, con inscripción aquí. Además, el programa incluye la toma de presión.

Dentro de los servicios vinculados al cuidado de los animales, la castración se realizará el martes con turno previo, mientras que la vacunación (con cupos limitados), se ofrecerá el martes, jueves, viernes y sábado. Además, el martes y el jueves funcionarán los servicios de desparasitación y tratamiento de sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de zoonosis.

Esta semana también habrá espectáculos culturales el viernes en Nueva Pompeya y el sábado en San Telmo. El calendario completo de los operativos se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales de la Ciudad.

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