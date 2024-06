Orígenes de la familia Belgrano

Junio es el mes del General Manuel Belgrano. El día 3 de junio de 1770, fecha de su nacimiento; y el 20 de junio de 1820, fecha de su fallecimiento.

Buscando mis orígenes en Génova, fui a la Biblioteca Berio. No conseguí nada porque mi bisabuelo Antonio Boragno era oriundo de otra provincia cercana, Savona. Fue bueno porque traje mucha información de Manuel Belgrano, donde nuestro prócer es muy venerado. Esto me motivó a seguir indagando. En otra oportunidad volví, y obtuve mayor información. Luego me enviaron material de Oneglia, de donde su familia es oriunda. Con toda esa información pude seguir investigando, y ahora lo publico en La Bocina.

La Liguria

Es necesario aclarar que la Liguria está formada por cuatro provincias. De Este a Oeste: La Spezia, Génova, Savona e Imperia (donde está Oneglia). Todas las provincias están enmarcadas por el Golfo de Génova.

Oneglia debió soportar por su proximidad al mar, continuas luchas. Era un puerto precario en la desembocadura del río Imperia, muy próximo al Puerto de San Mauricio, que desagua en forma estrepitosa en el Golfo de Génova. Los ríos se los mencionan como torrentes, por la fuerza de sus aguas, que descienden en forma abrupta de los Alpes Marinos y de los Apeninos.

Se dijo que Oneglia provenía de una voz griega: “templo del sol”. Su origen es desconocido y se lo empieza a mencionar en el medioevo. Fue ocupada por los árabes en el año 935, Con el tiempo adquiere discreta importancia junto a las localidades de Ventimiglia y Albenga, donde está la diócesis o la curia. En la Edad Media se encontraba dentro de la jurisdicción de la antigua República de Génova. En el año 1298 fue vendida a los Doria, que debieron luchar con los nobles y con las hostilidades populares. Después pasó a los Saboya, a quienes la población le fue muy fiel. Tuvieron diferentes períodos de invasiones españolas. En el año 1600, Oneglia controlaba el tráfico de aceite de oliva, que exportaba a toda Europa. Se puede decir que la localidad sufrió diferentes dominaciones de muchos pueblos, incluso del poder de la iglesia y también de los genoveses. En 1649, el capitán Agustín Belgrano y su sobrino Rogelio defendieron la ciudad de la invasión de los españoles y así siguieron por muchos años. En el año 1792 fue ocupada y saqueada por Francia, permaneciendo en su poder hasta su devolución al Reino de Cerdeña en 1814. En tiempos de Napoleón, fue la cabecera de la Jurisdicción de los Olivos. Su producción se caracterizaba por la cosecha de olivos y su consecuente producción de aceite. Las plantaciones de olivo sirvieron para fijar las tierras y evitar la acción erosionante de las lluvias y de los ríos torrentosos sobre las laderas de las montañas. También cultivaban legumbres, castañas, higos, cebada, centenos, citrus, lino, cáñamo. Se recuerda a Manuel Belgrano intentando a cultivar estos últimos en Buenos Aires, para lo que se había contactado con Martín Altolaguirre con ese propósito. Otros productos eran la carne y el pescado salado.

En la ciudad de Oneglia nació el Almirante Andrea Doria y Edmundo de Amicis, este último conocido por el recordado libro “Corazón” y “De Los Apeninos a los Andes”, que circuló por el país.

Los Belgrano fueron pertenecientes a la clase media de Oneglia. Dirigieron durante muchos años uno de los salones, donde se alternaba con personajes mas o menos conocidos trabajando por la Unidad de Italia. Carlo Agostino Belgrano, nacido en Oneglia, primo hermano de nuestro prócer, tuvo mucha participación en el Resurgimiento Italiano. Sus restos descansan en el Cementerio local. Sus ilustres amistades fueron Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, Giambattista Cúneo ( con amplia actuación en nuestro país como Juan Bautista Cúneo).

Etimologia del apellido Belgrano

El apellido Belgrano nació como cepa en el siglo X en el Castrum Uneliae en la raíz de Berengarianus. La palabra castrum definía a los cuarteles militares de los romanos. Puede ser la alteración del nombre medieval germánico Beaugrain o Beaugrand. Partisano y soldado de Berengario, el Duque de Friuli y Emperador del Sacro Imperio Románico Germánico llegó a la Liguria para luchar contra los sarracenos. En definitiva, con las deformaciones del tiempo, se convierte en Berganus, Bergana, Bergranis…etc. Berganus o Belgrano. Es un apellido muy difundido en cartas y documentos del siglo XIV y XV. A consecuencia de diversos acontecimientos históricos, se encuentra en forma simultánea y constante tanto en Oneglia como en la Costa de Oneglia. Se podría afirmar que el apellido Belgrano es Ligur Típico del Imperio de la Costa de Oneglia.

Existe un origen legendario del apellido Belgrano que cuenta: mientras un antepasado trabajaba en el campo, pasó el rey y al verlo le dijo: “Bel grano il tuo”.

Escudo de Armas de la Familia Belgrano

En la Enciclopedia Storico- Nobiliare, Familia Nobile E Titolate Viventi, Vol. VII se puede observar el Escudo de Armas de la Familia Belgrano. Está dividido en dos campos: el superior es azul con tres flores de lis de oro puro. El inferior es plateado con tres plantas de trigo verde en movimiento. Se muestras los dos escudos de Armas el de la Linea Torino y el de la Linea Oneglia.

El pueblo de Oneglia dio varios Belgranos con acción importante en la medicina, en el derecho, la iglesia y en destaca y valerosa actuación en el campo de las armas. Era una familia de buen linaje, obtenido no por la riqueza, sino por la moral de sus miembros y su indiscutible fe cristiana a la Iglesia Católica. En esta familia no había reyes, príncipes, ni nobles, ni alcurnia, ni abolengo, pero se caracterizaba por sus virtudes morales.

Varios autores como el Diccionario Biográfico degli Italiani, Enciclopedia Stórico Nobiliare Italiana, Dizionario Stórico, Blasónico de G.B. Di Crollalanza y el Libro Vida época y obra de Manuel Belgrano de Ovidio Giménez permiten reconstruir una breve cronología genealógica que hace a la rama directa del padre de Manuel Belgrano, Línea Oneglia. Por material recientemente recibido de Italia permiten completar los orígenes y su genealogía.

El más antiguo que se hace mención es Pompeyo Belgrano, hijo de Tomaso. Fue notario. Le cupo participar en el convenio el 7/6/1585 entre Carlos Manuel I, Duque de Saboya y la República de Génova, poniendo fin a las controversias en ambos estados. Se casó con doña Marina Belgrano. De esta unión nacieron varios hijos que dieron origen a la Linea Torino y a la Linea Oneglia.

Giovanni Battisti formó la Línea Torino.

Agostino Belgrano derivó en la Línea Oneglia. Por razones de espacio me referiré solo a la Línea Oneglia.

Carlos Matías Belgrano y Belgrano oriundo de Oneglia, contrae matrimonio en 1635 con Juana Giudice, tuvieron tres hijos, Rogelio, Francisco y Tomás, este último canónigo.

Francisco Belgrano y Giudice, capitán en 1668 contrae enlace con Doña Ana Bianchi de cuya unión nace Carlos Félix.

Carlos Felix Belgrano y Bianchi, en 1690 contrae matrimonio siempre en Oneglia con Doña María Josefa Belgrano. Del matrimonio nacieron Juan Bautista, Francisco, médico y Carlos Nicolás.

Carlos Nicolás Belgrano y Belgrano comerciante en aceite, se casa en 1725, con Doña María Gentile Peri. De esta unión nacieron Domingo Francisco, Juan Agustín, María y Nicolás Ambrosio, mellizo del anterior.

La familia Peri era una de las más antiguas de la ciudad de Oneglia. Habían ocupado numerosos cargos , eran personas honorables y admitidas en tal carácter en numerosos cargos de esa ciudad.

Domingo Francisco Belgrano Peri era el papá de Manuel. Nació el 13/2/1731. En 1750 cuando contaba 19 años , deja la ciudad de Oneglia y se traslada a Cádiz, España. Le deja el poder a su primo para que atendiera los trámites sucesorios de su padre que estaba enfermo. La familia comerciaba con el aceite de oliva. A pesar de su corta edad, era un hábil comerciante y en esos momentos Cádiz era una centro importante que comerciaba con las Indias. Había desplazado a Sevilla porque su puerto estaba mejor preparado para el movimiento portuario. Los barcos cada vez de mayor calado tenían dificultades para navegar el Rio Guadalquivir. Entre 1717 a 1795 se dio en llamar “El siglo de Oro Gaditano”. No hay una fecha precisa de la llegada del papá Domingo Francisco a Buenos Aires. Se cree que fue en 1751 una vez que consigue la “licencia para pasar a las Indias”. Su apellido materno se castellanizó, Perí pasó a llamarse Pérez. Por investigaciones que hice en Cerdeña, en la localidad Alghero, al oeste de la Isla, en el Archivo de Estado local, el apellido Peri quiere decir Pera y es donde nació Tomás Perón, el bisabuelo de Juan Domingo, un fabricante de calzado, que viajó a la Argentina y se casó en 1833 con la inglesa Ana Hughes , otro tema pero conviene aclarlo. Peri es Pera.

Continuando con la familia Belgrano, su papá se casó en Buenos Aires con María Josefa González Casero el 4/11/1757. La boda se realizó en la Iglesia de la Merced, porque en la Catedral no se realizaban estas ceremonias. (Libro 5° folio 86). Era hija legítima de Don Manuel González Islas y de Doña María Casero González, de esa unión nacieron 16 hijos, varios fallecieron de recién nacidos o de pocos años. Manuel fue el hijo octavo.

El 3 de junio de 1770, en los libros bautismales se encuentra registrado el nacimiento de Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano en la Iglesia Catedral cuando era cura y rector el Dr. Juan Cayetano Fernández de Agüero del Obispado del Río de la Plata. Al día siguiente fue bautizado. Ofició la ceremonia el R.P. Dr. Juan Baltasar Maciel siendo padrino de bautismo don Julio Gregorio de Espinosa. Manuel dejó escrito refiriéndose a su padre: me proporcionó la enseñanza de las primeras letras , la gramática latina, filosofía y algo de teología en el mismo Buenos Aires”…

Monumento a Manuel Belgrano en Génova

Resulta una grata sorpresa caminar en Génova por la Avenida XX de Septiembre, continuar por Via Corso Buenos Aires y encontrarse al final con la Plaza Tommaseo donde se encuentra la estatua ecuestre de Manuel Belgrano inaugurada el 12 de octubre de 1927 con la presencia del Rey Victorio Manuel III y su comitiva, familiares de Manuel Belgrano y la tripulación completa de la Fragata Sarmiento. En el acto cantaron 1200 niñas genovesas el Himno Nacional Argentino. Todo muy emocionante. El monumento fua a pedido de Ángel Gallardo, quien había propuesto erigir una estatua ecuestre del prócer.

Manuel Belgrano en Oneglia.

Manuel Belgrano es muy reconocido, respetado y recordado en la ciudad de Oneglia donde nació su papá, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc., En el año 1982, se erigió un busto de Belgrano en un lugar céntrico de Oneglia, obra del escultor Arístedes Boledi donado por el Gobierno argentino. En 1987 se ubicó otro busto en una de las calles principales que desemboca en el puerto, obra del escultor Armando Fontana. Existe un Circulo Manuel Belgrano quien mantiene en forma permanente la cálida relación de amistad y colaboración con las filiales de nuestro país. Cuenta con una biblioteca especializada en la vida y la obra de Belgrano.

Celebra desde hace décadas la “Festa della Bandiera Argentina” y recuerda la memoria de Belgrano en la Piazza del Duomo donde se encuentra el busto del prócer. En estas oportunidades suelen estar presente autoridades del Consulado Argentino, de la Comuna, Prefectura, diputados parlamentarios, alumnos argentinos de la Scuola Dante Aligheri y público en general. Es un acontecimiento que mezcla historia, cultura, pasión y tradición. En esta ocasión se prepara una torta, cuya decoración combina los colores de ambos emblemas nacionales. Se considera a Manuel Belgrano el “hijo dilecto” que la prensa local se ocupa de difundir el accionar que tuvo nuestro patriota.

El 20 de septiembre de 1995, a propuesta de los Cómites Italianos de la colectividad que opera en el país, propusieron que el día 3/6/ sea el Dia del Inmigrante Italiano, evocando su fecha de nacimiento. Gracias a esa propuesta el Congreso Nacional aprobó la Ley N°24.561.

No se agotan los temas de Manuel Belgrano, nuestro querido y amado prócer. Me pareció oportuno publicar todo el material obtenido en Génova y por el enviado de Oneglia y demostrar el gran afecto que Italia siente por Manuel Belgrano a quien lo consideran un italiano más, y con sus grandes valores como también lo sentimos los argentinos.

Susana Boragno