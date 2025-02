All Boys volvió a empatar, en el clásico

Por la tercera fecha de la Zona A, del torneo de la Primera Nacional 2025, All Boys igualó 0-0 con Atlanta, en el estadio “Leon Kolbowski” de Villa Crespo.

En la calurosa tarde porteña, el “Albo” y el dueño de casa no lograron sacarse diferencias. Si bien el local tuvo más situaciones para romper el 0, Tiago Libares se hizo fuerte bajo los 3 palos y su valla no fue vencida, el “Blanco” también tuvo sus chances de gol. Como aquella en la cabeza de Octavio Bianchi, tras el centro de Tomás Assennato, o aquel zurdazo de Ignacio Palacio que se fue alto, o como los disparos y los cabezazos de Thiago Calone, Juan Pablo Passaglia y Claudio Campostrini, respectivamente. Pero tras todas esas oportunidades, All Boys no logró vencer la resistencia del guardavalla del conjunto bohemio.

El sábado 3 de marzo, All Boys disputará el partido correspondiente a la Fecha 3 del torneo. Lo hará ante Racing de Córdoba a las 21 hs, en el estadio “Islas Malvinas” de Floresta, con árbitro a confirmar.

Además, se le harán los exámenes médicos correspondientes a Leandro Desábato, ya que acusó dolores musculares, al momento de realizar los movimientos pre competitivos.

FORMACIONES:

ALL BOYS (0): 1. Tiago Libares; 2. Maximiliano Coronel, 3. Tobías Bovone, 4. Hernán Grana (c), 5. Tomás Assennato, 6. Jonathan Ferrari, 7. Ignacio Palacio, 8. Juan Carlos Salas, 9. Octavio Bianchi, 10. Thiago Calone y 11. Juan Pablo Passaglia. DT: Mariano Campodónico.

Suplentes: 12. Lukas Ramil Sauer, 13. Alejo Rodríguez, 14. Yago De Vito, 15. Ignacio Figueroa, 16. Julían Veinticinco, 17. Alexis Melo, 18. Claudio Campostrini, 19. Benjamín González y 20. Ezequiel Ramírez.

Atlanta (0): 1. Juan Francisco Rago; 2. Cain Fara, 3. Guillermo Ferracuti, 4. Leonardo Flores, 5. Nicolas Previtali, 6. Rodrigo Moreira, 7. Fausto Montero, 8. Jorge Valdez Chamorro, 9. Jonatan Bauman, 10. Santiago Coronel y 11. Lautaro Fedele. DT: Luis Garcia.

Suplentes: 12. Lautaro Lopez Kaleniuk, 13. Dylan Argüello, 14. José Gómez, 15. Rodrigo Ramírez, 16. Alexis Sabella, 17. Lucas Ambrogio, 18. Tomás Díaz, 19. Marcos Echeverria y 20. Erik Bodencer.

CAMBIOS: ET Ignacio Figueroa X Ignacio Palacio (AB); Lucas Ambrogio X Jorge Valdez Chamorro (A); 60’ Alexis Melo y Ezequiel Ramirez X Juan Carlos Salas y Juan Pablo Passaglia (AB); 65’ Tomás Díaz X Lautaro Fedele (A); 65’ Claudio Campostrini X Octavio Bianchi (AB); 80’ Yago De Vito X Maximiliano Coronel (AB); 80’ Dylan Argüello y Alexis Sabella X Guillermo Ferracuti y Fausto Montero (A); 83’ Erik Bodencer X Santiago Coronel (A).

AMONESTADOS: 33’ Jonathan Ferrari (AB), 44’ Maximiliano Coronel (AB), 65’ Leonardo Flores (A) y 88’ Tiago Linares (AB).

TERNA ARBITRAL: Juan Ignacio Pafundi, Javier Uziga (Asistente 1), Ramón Ortiz (Asistente 2) y Gonzalo Pereira (Suplente).

ESTADIO: “León Kolbowski”, Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires.

Premsa Club Atlético All Boys

Relacionado