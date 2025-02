El ministro de Salud niega que haya recortes en su área

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, negó que se hayan realizado recortes en el área que encabeza.

Lo que sí hubo, según Lugones, fue “el reordenamiento de un sistema que estaba en decadencia”.

Lugones explicó que están “cambiando lo que funciona mal con objetivos muy concretos: transparentar el sistema, impulsar a las jurisdicciones a que asuman el rol que les corresponde, administrar los recursos de manera eficiente, terminar con los intermediarios que hicieron negocios con la salud y darle la posibilidad a los ciudadanos a que accedan a prestaciones de calidad y tengan libertad para elegir cómo y dónde atenderse”.

Según el ministro, detrás de la convocatoria a la marcha, se esconden determinados intereses. “En política no todo vale. Tenemos claro que siempre que impulsamos cambios en el sistema de salud y tocamos intereses puede llegar a haber una reacción de quienes pierden privilegios, pero creemos que hay límites y que no todo vale. Con la salud de los argentinos no se puede ni se debe mentir para hacer política“, publicó en su cuenta de X.

La Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública reclama por el desfinanciamiento del sistema público de salud y exigir respuestas urgentes ante el desmantelamiento de programas esenciales.

