30 DE MARZO DE 1982. Reclamo obrero, represión militar

Frente a la CGT se había formado la columna, “con los dirigentes a la cabeza”, en este caso Saúl Ubaldini y otros compañeros, que partiría hacia Plaza de Mayo, no pudieron llegar.

Los compañeros enfrentaron una cruenta represión. Algunos de los manifestantes increparon a los gritos a la policía: “SI SON TAN VALIENTES, POR QUÉ NO VAN A COMBATIR A LOS CHILENOS Y A LOS INGLESES?”, y los cánticos no cesaban: “SE VA A ACABAR LA DICTADURA MILITAR”, “CGT”, “SI ESTE NO ES EL PUEBLO, EL PUEBLO DÓNDE ESTÁ?”, “ARGENTINA, ARGENTINA, QUEREMOS TRABAJAR”.

Los integrantes de la cúpula de la CGT, incuído Saúl, fueron detenidos en la Seccional 2°. El día siguiente la CONATRAP exigió la libertad del Secretario General de la CGT Saúl Ubaldini.

Rápidamente, los pusieron en libertad, ya que se había producido el desembarco en Malvinas el 2 de abril. Había sido una jornada que quedaría por siempre grabada en cada argentino. El “Grupo de los 25” con el Secretario General de la CGT a la cabeza se había enfrentado a la dictadura y a la represión.