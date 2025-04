La Ciudad Infantil “Amanda Allen”, para los niños pobres del barrio de Belgrano

La Ciudad Infantil Amanda Allen se inauguró el 14 de Julio de 1949. Su obra se extendió en tan solo 5 meses y 20 días de trabajo continuo a cargo de la Fundación Eva Perón en el marco de la creación de decenas de Hogares-Escuela en todo el país.

En el encuadre legal proporcionado por la la ley Simini se impulsó este proyecto que cubría la educación de los niños y niñas humildes, de pocos recursos, con o sin familias, desde los 2 años hasta los 6. Asistían diariamente unos 700 niños de los cuales la mitad residían de forma permanente en el Hogar-Escuela.

Los pequeños estudiantes tenían garantizados el desayuno, el almuerzo y la merienda y para los residentes solamente, también la cena. En su libro “La Razón de mi vida”, Evita cuenta que dejó la arquitectura para los profesionales que trabajaban en la Fundación, pero que ella misma se encargó de sus interiores.

Hacía hincapié en que sus características debían ser amables para los niños. “En mis hogares ningún descamisado debe sentirse pobre. Por eso no hay uniformes denigrantes. Todo debe ser familiar, hogareño, amable: los patios, los comedores, los dormitorios. He suprimido las mesas corridas y largas, las paredes frías y desnudas, la vajilla de mendigos, todas estas cosas tienen el mismo color y la misma forma que una casa de familia que vive cómodamente. Las mesas del comedor tienen manteles alegres y cordiales y no pueden faltar las flores; que nunca faltan en cualquier hogar donde hay una madre. Las paredes deben ser también así, familiares y alegres: pinturas agradables y evocadoras, cuadros luminosos”.

Estaba ubicada en el polígono conformado por las calles Blanco Encalada, Ramsay, Echeverría, Húsares, Juramento y Dragones, del barrio de Belgrano.

La educación inicial contemplaba métodos como el Montessori, Froebe, orientados al aprendizaje a través del juego, contaban con clases como música, huerta, danza, etc. Por la tarde, después del almuerzo y descanso, disfrutaban del parque delantero que se caracterizaba por poseer una ciudad a pequeña escala que contaba con almacén, banco, 4 casitas individuales, iglesia, estación de servicio, y un pequeño lago artificial con puente llamado “derechos de la ancianidad” y una plazoleta “derechos del trabajador”.

El predio incluía una pileta para la práctica de natación, un salón teatro/cine en donde disfrutaban de orquestas, obras de teatro y cine los días miércoles y domingos.

El Hogar-Escuela tenía una oficina de asistencia social para el seguimiento caso por caso de los estudiantes, médicos y enfermeras las 24 horas y dentista.

Amanda Allen fue una enfermera de la Fundación Eva Perón que regresando de Ecuador en 1949, donde había concurrido a asistir a sobrevivientes de un terremoto, perdió la vida en un trágico accidente de aviación.

Fuente: Archivo Documental Regional Koluel

