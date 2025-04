Se derrumbó el techo de un salón de fiestas, en Caballito

El techo de un salón de fiestas se derrumbó después de un cumpleaños en el barrio porteño de Caballito y ante esta situación en la que no hubo personas heridas, el padre dijo que la estructura “podría haber matado a cualquiera”.

El derrumbe sucedió el jueves por la tarde en el salón de fiestas Funky, ubicado sobre la calle Paysandú al 1100 en Caballito.

Por esa razón, en medios televisivos, Damián, el papá del cumpleañero mencionó: “Estuvimos en ese ambiente cantando el feliz cumpleaños y cuando terminamos nos invitan a trasladarnos al espacio contiguo, y en menos de un minuto se desplomó toda la estructura”.

Por otro lado, Sergio, el padre de una niña que había asistido a la fiesta detalló que “llegaron al momento de la torta y después pasó todo lo que ya se sabe”.

“A mi nena la tranquilice un poco y le explique que fue algo del momento pero que está todo bien. Estaba nerviosa pero por suerte no le pasó nada grave”, describió Sergio.

Luego, el foco volvió hacia el progenitor del cumpleañero, el cual agregó: “Los dueños del lugar se presentaron y se pusieron a disposición, pero aseguraron que no había pasado nada, me parece que falto responsabilidad de mantenimiento y por eso pedimos el acta de inspección pero no había nada”.

Por último, concluyó: “Se tienen que asegurar los espacios en donde hay menores”.

