EEUU aprobó un colirio que corrige la presbicia
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó VIZZ, el primer colirio basado en aceclidina para tratar la presbicia en adultos, marcando un hito significativo en el campo de la oftalmología.
Este medicamento, recién aprobado por la FDA, en formato de colirio que puede ser dispensado como gotas en los ojos, está desarrollado por LENZ Therapeutics y representa una solución transformadora para los más de 128 millones de adultos estadounidenses que sufren de visión borrosa de cerca debido a la presbicia.
La presbicia es una condición inevitable asociada con el envejecimiento que afecta a prácticamente todas las personas mayores de 45 años. Esta pérdida gradual de la capacidad de enfoque cercano empeora progresivamente y tradicionalmente requiere corrección con gafas o lentes de contacto, complicando tareas cotidianas como leer etiquetas de alimentos o instrucciones.
VIZZ funciona mediante funcionamiento innovador. La solución oftálmica de aceclidina al 1.44% reduce suavemente la pupila del ojo, creando un “efecto pinhole” similar a estrechar la apertura de una cámara fotográfica, o mirar con los ojos entrecerrados.
Lo que distingue a VIZZ de otros tratamientos disponibles es su perfil de seguridad superior y su especificidad. A diferencia de Vuity, el primer colirio aprobado para presbicia en 2021, que utiliza pilocarpina y puede causar efectos secundarios como pesadez en las cejas o problemas vitreorretinianos debido a la activación del músculo ciliar, VIZZ es un miótico selectivo de la pupila que trabaja sin estimular significativamente el músculo de enfoque.
Fuente: Euronews