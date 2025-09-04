El Sexteto Mayor y Raúl Lavié, gratis en el Palacio Libertad

Como apertura oficial de la programación de Primavera Tango, se lleva a cabo un verdadero encuentro cumbre de glorias: con más de cincuenta años de trayectoria, el Sexteto Mayor ofrece un concierto en el Auditorio Nacional junto con uno de los cantantes más reconocidos del tango, Raúl Lavié.

Fundado en 1973 por Pepe Libertella y Luis Stazo, el Sexteto Mayor tiene como sello un sonido poderoso y temperamental. Actualmente, está formado por grandes solistas del género: Pablo Agri y César Rago (violines), Fulvio Giraudo (piano), Enrique Guerra (contrabajo), Mariano Cigna (bandoneón) y Horacio Romo (bandoneón y dirección musical).

El concierto se transmitirá en vivo por nuestra radio online.

Retiro de entradas La actividad es gratuita, con cupo limitado y requiere retiro de entradas. Las entradas –hasta dos por persona– se entregan en Boletería (mostradores del Hall central), Sarmiento 151, desde dos horas antes del inicio de la función correspondiente y hasta agotar la capacidad de la sala. Por consultas sobre entradas e ingresos, escribir a: [email protected]

