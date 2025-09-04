Películas de Hitchcock, en el Centro Cultural Munro
ALFRED HITCHCOCK en el CENTRO CULTURAL MUNRO (Vélez Sarsfield 4650, Munro)
DEL 4 AL 28 DE SEPTIEMBRE
funciones: JUEVES 18 y 20:30 HS. | DOMINGOS 16 Y 18.30 HS.
*Entrada gratuita por orden de llegada*
*Ciclo subtitulado en español*
Lumiton nos invita a recorrer la prolífica obra del “maestro del suspense” con un ciclo compuesto por once de sus más impactantes títulos. Alfred Hitchcock, con una genialidad cinematográfica que trasciende las décadas, logra llevarnos al borde de nuestros asientos, jugando con nuestras expectativas y al mismo tiempo creando múltiples capas de significado desde lo visual y lo sonoro.
Desde su debut como director en 1922 hasta su última producción en 1976, Hitchcock recorrió de la era silente del cine a la sonora, de la pantalla en blanco y negro a la proyección en color. Sin embargo, durante la mayor parte de su carrera no se lo consideraría como un artista serio: el talento del director habría radicado meramente en esa capacidad suya para entretener a las masas. Fue a mediados de la década del 50’ que los colaboradores de la revista Cahiers du Cinéma comenzaron a presentarlo como un importante autor audiovisual cuyo talento se hallaría, según ellos, en su habilidad para mostrarnos “una visión de mundo tan compleja como homogénea capaz de controlar a la audiencia a merced de sus intenciones.” De esta manera, Hitchcock se transforma de entretenedor popular en el distinguido cineasta que conocemos hoy.
CRONOGRAMA POR FECHA
JUEVES 4/9
18 hs. | Sabotaje (Saboteur)
20.30 hs. | La Soga (Rope)
DOMINGO 14/9
16 hs. | Los pájaros (The birds)
JUEVES 18/9
18 hs. | La ventana indiscreta (Rear window)
20.30 hs. | Para atrapar al ladrón (To catch a thief)
DOMINGO 21/9
16 hs. | El hombre que sabía demasiado (The man who knew too much)
18.30 hs. | Crimen perfecto (Dial m for murder)
JUEVES 25/9
18 hs. | Vértigo (Vértigo)
20.30 hs. | La sombra de una duda (Shadow of a doubt)
DOMINGO 28/9
16 hs. | Psicosis (psycho)
18.30 hs. | Extraños en el tren (Strangers on a train)