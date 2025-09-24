“Moiras”, muestra de esculturas más allá del mármol
Areatec tiene el agrado de invitar a la inauguración de la muestra “Moiras”.
En esta ocasión, la escultura se presenta más allá de los mármoles clásicos: seda, vellón de lana, madera entelada, chapa galvanizada, cerámica, nylon, PVC y otros materiales se transforman en obra bajo la mirada de diez mujeres artistas. Como las Moiras de la mitología griega, tejen con inventiva y diversidad de técnicas un destino común, ampliando los límites de la escultura y de sus propios oficios.
Participan las artistas:
Claudia Cerminaro
Rosana María Cervini
Raquel Chomer
Isabel Mozzoni
Julia Pazos
Alejandra Raimundo
Laura Singer
Victoria Elizabeth Rodríguez
Silke
Jusa
Sábado 27 de Septiembre 19hs
Ingreso con acreditación previa: https://muestras-
Avda de Mayo 1190.