“Moiras”, muestra de esculturas más allá del mármol

Areatec tiene el agrado de invitar a la inauguración de la muestra “Moiras”.

En esta ocasión, la escultura se presenta más allá de los mármoles clásicos: seda, vellón de lana, madera entelada, chapa galvanizada, cerámica, nylon, PVC y otros materiales se transforman en obra bajo la mirada de diez mujeres artistas. Como las Moiras de la mitología griega, tejen con inventiva y diversidad de técnicas un destino común, ampliando los límites de la escultura y de sus propios oficios.

Participan las artistas:

Claudia Cerminaro

Rosana María Cervini

Raquel Chomer

Isabel Mozzoni

Julia Pazos

Alejandra Raimundo

Laura Singer

Victoria Elizabeth Rodríguez

Silke

Jusa

Sábado 27 de Septiembre 19hs

Ingreso con acreditación previa: https://muestras- areatec.eventbrite.com.ar

Avda de Mayo 1190.

