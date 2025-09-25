25 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

20-milei caputo

“No sé qué festejan: endeudarse siempre es malo”

La Bocina 25 de septiembre de 2025
25-figuretti

Préstamos al gobierno de Milei: Figuretti sí que la vió

La Bocina 25 de septiembre de 2025
24-milei onu

Milei en la ONU: habló de pan, de hambre y de crecimiento lento

La Bocina 24 de septiembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

25-piroyansky

El bar de Martín Piroyansky en La Paternal

La Bocina 25 de septiembre de 2025
20-milei caputo

“No sé qué festejan: endeudarse siempre es malo”

La Bocina 25 de septiembre de 2025
25-figuretti

Préstamos al gobierno de Milei: Figuretti sí que la vió

La Bocina 25 de septiembre de 2025
12-aula

En 2024, sólo 10 de cada 100 estudiantes, terminó la secundaria en tiempo y forma

La Bocina 25 de septiembre de 2025