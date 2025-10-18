Caravana para reclamar por la aplicación de las leyes de pediatría, discapacidad y universidades

Trabajadores del Hospital Garrahan realizaron hoy una caravana desde el Congreso Nacional hasta la Quinta Presidencial de Olivos, en reclamo por la aplicación de las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario.

La movilización, convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), comenzó a las 14:30 frente al Congreso y avanzó por las avenidas Callao, Santa Fe y Cabildo, para luego continuar por Maipú y Malaver hasta llegar a Olivos cerca de las 17.

En las inmediaciones de la residencia presidencial se desplegó un cordón policial, aunque con presencia reducida de efectivos. La protesta se desarrolló de manera pacífica y no se registraron incidentes.

“Por las infancias, la discapacidad y la universidad, las leyes que se aprueban son para cumplirse. Si no, hacemos ruido y planteamos juicio político”, expresó la titular de la APyT, Norma Lezana, sobre la movilización.

