Milonga con los Campeones Mundiales de Tango, en la Casa de la Cultura

¡La magia del Mundial de Tango continúa todos los lunes de octubre en la Casa de la Cultura!

Te invitamos a disfrutar de un espacio único para seguir viviendo la pasión del Mundial de Tango. Vení a reencontrarte con los campeones mundiales, deslizarte en la pista y bailar al ritmo del 2×4.

No importa tu nivel, la pista de baile está abierta para todos. Tanto si estás dando tus primeros pasos como si ya sos un bailarín experto, este es el lugar perfecto para aprender, practicar y conectar con otros amantes del tango.

¡Sumate a las noches de tango en vivo y dejá que la música te guíe!

Agenda

Todos los lunes de octubre de 18 a 21 h, en la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575.

18 h Clase de tango

19 h Milonga con DJ

20 h Exhibición de baile

21 h Fin del evento

