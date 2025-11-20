“La esperanza de vida en el sur de la Ciudad, es 10 años menor que en los barrios del norte”

La ingeniera María Eva Koutsovitis, integrante de El Movimiento, remarca la desigualdad entre el norte y el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Según estadísticas, la esperanza de vida en el sur es 10 años menos que en los barrios del norte.

EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, LA DESIGUALDAD SE MIDE EN AÑOS DE VIDA.

En los barrios del sur, la esperanza de vida de los varones es 10 años menor que en Belgrano, Núñez o Colegiales.

Mientras uno de cada tres habitantes del sur vive en villas o asentamientos, el Gobierno destina… pic.twitter.com/bsvQonlEP9

— María Eva Koutsovitis (@EKoutsovitis) November 19, 2025