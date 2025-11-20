Asumió la nueva Comisión Directiva de All Boys
El Club Atlético All Boys informa a sus socias y socios que quedó constituida la nueva Comisión Directiva que conducirá la institución durante el período 2025–2028. Tal como lo establece el artículo 34 del Estatuto Social, el presidente Christian Giménez designó los cargos que ocuparán las y los integrantes responsables de liderar esta etapa.
Con esta designación, la Comisión Directiva inicia formalmente su mandato, reafirmando el compromiso de trabajar por el crecimiento deportivo, institucional y social del club, priorizando la estabilidad económica, la transparencia, la planificación y el fortalecimiento de All Boys.
A continuación, se detalla la nómina completa de autoridades:
|NOMBRE
|APELLIDO
|CARGO
|Christian
|GIMÉNEZ
|PRESIDENTE
|Marcelo
|CAPUTO
|VICEPRESIDENTE 1
|Nahuel
|CALDERATO
|VICEPRESIDENTE 2
|Nicolás
|CAMBIASSO
|SECRETARIO
|Martín
|FERNÁNDEZ
|PROSECRETARIO
|Martín
|GARCÍA LÓPEZ
|SECRETARIO DE ACTAS
|Diego
|BERNIAL
|SECRETARIO DE RELACIONES PÚBLICAS
|Cristian
|PICONE
|TESORERO
|Nicolás
|ROCCA
|PROTESORERO
|Hernán
|TORO
|VOCAL TITULAR
|Horacio
|DE FILIPPO
|VOCAL TITULAR
|Luciana
|CAFFARONE
|VOCAL TITULAR
|Alejandro
|INSUA
|VOCAL TITULAR
|Hugo
|RINCÓN
|VOCAL TITULAR
|Claudio
|CABALLERO
|VOCAL TITULAR
|Walter
|PEREIRA
|VOCAL TITULAR
|Fernando
|GÜILAR
|VOCAL TITULAR
|German
|GIRARDI
|VOCAL TITULAR
|Gonzalo
|OBES
|VOCAL SUPLENTE
|Gustavo
|LICASTRO
|VOCAL SUPLENTE
|Martín
|GIMÉNEZ
|VOCAL SUPLENTE
|Sabrina
|CAPURRO
|VOCAL SUPLENTE
|Mariano
|SAMPO
|VOCAL SUPLENTE
|Guillermo
|PORTO
|VOCAL SUPLENTE
|Alejandro
|DEL GROSSO
|VOCAL SUPLENTE
|Alejandro
|TUCCI
|VOCAL SUPLENTE
|Micaela
|BUSTAMANTE
|VOCAL SUPLENTE
|Yamil
|TAHA
|COMISIÓN FISCALIZADORA
|Javier
|ZYLBERMAN
|COMISIÓN FISCALIZADORA
|Enrique
|DELLISOLLA
|COMISIÓN FISCALIZADORA
|Matías
|IMPERATRICE
|COMISIÓN FISCALIZADORA
|Mariana
|FIORDELISI
|TRIBUNA DE CONDUCTA
|Mateo
|TURNE CAMACHO
|TRIBUNA DE CONDUCTA
|Denise
|BEVILACQUA
|TRIBUNA DE CONDUCTA