Jornada por la Memoria en la Plaza de Isidora

Como todos los años desde 1996 nos convocamos en la Plaza de Isidora para rendir homenaje a los compañeros detenidos, desaparecidos y asesinados de nuestros barrios.

Nos acompañaran, para pensar juntos cómo enfrentar el negacionismo, la ultra derecha y la miseria planificada contra nuestro pueblo:

María Adela Gard de Antokoletz , Licenciada y Profesora en Letras, integrante de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, hija de una de las las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.



Luis Bruschtein , periodista argentino , subdirector del diario Página/12, hijo de Laura Bonaparte también fundadora de Madres de Plaza de Mayo.

periodista argentino Felix Crous, abogado y especialista en administración de justicia. Íntegro una comisión de Fiscales, la cual se formó para apoyar el trabajo de restitución de niños apropiados, e intervino en innumerables juicios de Derechos Humanos.Actualmente está a cargo de la Oficina de Enlace Legislativo de la Procuración General de la Nación.

No faltará la alegría y el compromiso de la murga Suerte Loca, nuestra parrilla y mesa dulce, la conmovedora suelta de globos y actividades para las infancias.

También rendiremos tributo a los artistas que realizaron el monumento-placa con los nombres de los compañeros en la plaza Martín Irigoyen, y el monumento-cartel en la Plaza de Isidora.

Y como todos los años al final del acto diremos PRESENTE por cada uno de los desaparecidos y asesinados del barrio.

Los y las esperamos el sábado 29 de noviembre a las 16 horas en Caaguazú entre Avda. Larrazábal y Fonrouge.

Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia

de Liniers, Mataderos y Villa Luro

