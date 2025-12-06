6 de diciembre de 2025

04-reunion macri santilli

Macri reclamó a Santilli por deuda del gobierno nacional con CABA, y la autonomía

La Bocina 4 de diciembre de 2025
22-vacunarse

“Sin vacunas, y el vaciamiento del Estado: más hospitalizaciones y muertes”

La Bocina 3 de diciembre de 2025
02-marcha auh

Organizaciones sociales marchan contra los recortes a la AUH

La Bocina 2 de diciembre de 2025

Alberto-Castillo-2-port-6c67f276

Vecinos celebran el cumpleaños de Villa Luro, y el de Alberto Castillo

La Bocina 6 de diciembre de 2025
31-pobreza

Padre Olveira: “dicen que bajó la pobreza, ¿de dónde sacan los números?”

La Bocina 6 de diciembre de 2025
india

Ritmos de la India en el Parque Chacabuco

La Bocina 6 de diciembre de 2025
F8QivUPXYAACmAm

Presentan el libro “Peronismo y Revolución” en la Plaza del Corralón

La Bocina 6 de diciembre de 2025