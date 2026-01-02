Durante el último mes, el SAME debió intervenir en más de 1.800 choques

El SAME asistió en más de 1.800 choques ocurridos en diciembre de 2025 en la Capital Federal, mientras que se atendieron a 2.224 pacientes y la mayor ocurrencia promedio fue los martes por la tarde.

El equipo de Comunicación Unificada en Emergencias Sanitarias (ECUES) informó que en diciembre de 2025 se registraron un total de 1.813 solicitudes de atención debido a incidentes de tránsito, lo que generó que 2.224 pacientes sean atendidos por el SAME.

El tipo de incidente más frecuente corresponde a las colisiones auto – moto (26,12%), seguido por choques entre auto – auto (13,49%) y atropellamientos (8,63%). La cuarta posición corresponde a los caídos de moto (8,23%).

A su vez, del total de incidentes registrados, aquellos que involucraron motos corresponden a 1.030 casos (43,4%), en los que hay autos fueron 1.022 casos (43%) y los atropellamientos representaron 322 casos (13.6%).

Frecuencia de incidentes de acuerdo con día y hora

El ECUES indicó en su informe mensual que la mayor ocurrencia promedio de incidentes de tránsito se observó los martes entre las 16 y las 19 horas.

“La mayor cantidad de incidentes durante los martes en esta franja horaria puede deberse a características propias de la dinámica poblacional durante el mes de diciembre, ya que estos fueron los días previos a las fiestas de Navidad y Año Nuevo”, explicaron.

Mapa de incidentes

Respecto al mapa de incidentes, la mayor incidencia de auxilios se observó en la Comuna 1 que integra los barrio de Retiro, Constitución, Monserrat, San Nicolas, Puerto Madero. También la Comuna 9 en Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda; en la Comuna 14 en Palermo y la Comuna 4, en el que se encuentra La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya.

