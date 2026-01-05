“Con el Programa de Cardiopatías Congénitas, Argentina logró una reducción sostenida de la mortalidad infantil”
En Argentina nacen cada año unos 7.000 niños con cardiopatías congénitas. Cerca del 50% requiere cirugía en el primer año de vida. La atención oportuna y coordinada es clave para reducir mortalidad y secuelas.
Desde 2008, el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas articuló una red federal con 15 centros especializados, realizó cerca de 800 cirugías anuales y logró una reducción sostenida de la mortalidad infantil, con reconocimiento internacional.
Las políticas sanitarias deben evaluarse por resultados. Cuando una estrategia demuestra eficacia, equidad y continuidad en el tiempo, interrumpirla merece una reflexión profunda.
En salud pública, cuidar lo que funciona también es una decisión.
Dr. Jorge Tartaglione