5 de enero de 2026

NOTAS RELACIONADAS

05-bebé médico

Milei desarticuló el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas: más de 4.000 bebés afectados

La Bocina 5 de enero de 2026
27-milei karina espert

Ex Combatientes de Malvinas acusan a Milei de “traidor a la Patria”

La Bocina 4 de enero de 2026
15-vacuna

Adelantan la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral

La Bocina 4 de enero de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

05-obelisco venezolano

Repudian a Macri, por iluminar símbolos porteños con los colores de Venezuela

La Bocina 5 de enero de 2026
05-cardio

“Con el Programa de Cardiopatías Congénitas, Argentina logró una reducción sostenida de la mortalidad infantil”

La Bocina 5 de enero de 2026
05-art masters

Desde Buenos Aires, se puede recorrer el Museo del Prado y la Pirámide de Keops

La Bocina 5 de enero de 2026
05-bebé médico

Milei desarticuló el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas: más de 4.000 bebés afectados

La Bocina 5 de enero de 2026