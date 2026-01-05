Desde Buenos Aires, se puede recorrer el Museo del Prado y la Pirámide de Keops

Luego de su gran lanzamiento en París en junio de 2022 y de sus presentaciones en Londres, Nueva York, Sídney, Lisboa y Shangai llega a Buenos Aires El Horizonte de Keops, la experiencia, diseñada con la colaboración de profesores de egiptología de la Universidad de Harvard, propone un nuevo formato que combina cultura y entretenimiento interactivo con conocimientos historiográficos y arquitectónicos del Antiguo Egipto.

Un viaje único a través del tiempo y del espacio que comenzó hace 4.500 años. La Pirámide de Keops, también conocida como la Gran Pirámide de Guiza por encontrarse en esa meseta, fue construida entre los años 2.590 y 2.565 A.C. y sirvió de lugar de descanso final del faraón Keops. Se estima que tiene una altura de 146 metros, lo que la constituye en la pirámide egipcia más alta que se haya edificado.

El Horizonte de Keops convoca a los visitantes, mediante el uso de cascos de realidad virtual aumentada, a conocer y recorrer este gran monumento, incluyendo la exploración de espacios que suelen ser inaccesibles al público turista de Egipto. Además, esta vivencia está especialmente diseñada para que participantes de todas las edades se involucren física y emocionalmente con el contacto de una de las civilizaciones más importantes de la historia.

El recorrido incluye un sobrevuelo de la meseta de Guiza, un ascenso sin esfuerzo hasta la cima de la Pirámide de Keops –que permite disfrutar de un impresionante panorama de 360° grados-, la exploración de los pasillos y cámaras funerarias de la Gran Pirámide durante la ceremonia de embalsamamiento, un trayecto por los aposentos de su reina y, finalmente, un paseo en barco por el Río Nilo para asistir al funeral del propio Keops.

Una experiencia basada en los descubrimientos científicos más recientes sobre la pirámide de Keops. Diseñada con los más altos estándares de calidad y precisión, esta expedición es el resultado de años de investigación y de datos recopilados in situ, en colaboración con Peter Der Manuelian, profesor de egiptología especializado en el estudio de la arquitectura funeraria – particularmente en la necrópolis de Guiza – , y su equipo del “Giza Project”, de la Universidad de Harvard.