El gobierno porteño reconoce que más de 5.000 personas viven en la calle

Según el último reporte del Gobierno de la Ciudad, la cantidad de personas sin techo creció casi un 28% en el último año.

El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño informó que en noviembre de 2025 se registraron 5.176 personas en situación de calle. Un año antes se habían contabilizado 4.049. Es decir, aumentó el 27,8% la cantidad de personas sin techo.

La estadística oficial afirma que 3.563 personas pernoctan en los Centros de Inclusión Social (CIS), y otras 1.613 en la vía pública.

La mayor cantidad de personas en situación de calle están en la Comuna 1, que incluye el microcentro porteño, con 564 personas. Luego, la Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal), con 249 personas. Y la Comuna 4 (Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca), con 142.

Los números oficiales son cuestionados por organizaciones comunitarias, que realizaron su propia estadística y contabilizaron más del doble que lo informado por el gobierno de Macri: el Tercer Censo Popular, realizado por 30 organizaciones comunitarias, sumó 11,892 personas en situación de calle.

