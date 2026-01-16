Rivales y fixture de All Boys, en la Primera Nacional 2026

El campeonato de la Primera Nacional estará conformado por 36 equipos, que se dividirán en dos zonas de 18 cada una. La competencia se disputará bajo el sistema de todos contra todos, a dos ruedas, con la inclusión de dos fechas interzonales a lo largo del torneo.

En cuanto al formato de definición, los equipos que finalicen primeros en cada zona se enfrentarán en una final a partido único, en cancha neutral, que determinará al campeón de la categoría y el primer ascenso. El segundo ascenso se definirá a través de un torneo reducido, que se disputará por el sistema de eliminación directa.

All Boys integrará la Zona A junto a: Acassuso, Almirante Brown, Central Norte, Chaco For Ever, Ciudad de Bolívar, Colón, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Deportivo Morón, Estudiantes, Ferro Carril Oeste, Godoy Cruz, Los Andes, Mitre (SdE), Racing (Córdoba), San Miguel y San Telmo.

Además, el Albo disputará el interzonal ante Nueva Chicago en las fechas 7° y 25°, lo que significará dos nuevas ediciones del Superclásico del Ascenso, uno de los cruces más esperados del calendario.

Los clubes participantes de la Primera Nacional 2026 son: Acassuso, Agropecuario, All Boys, Almirante Brown, Almagro, Atlanta, Atlético Rafaela, Central Norte, Chaco For Ever, Chacarita Juniors, Ciudad Bolívar, Colegiales, Colón, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Estudiantes, Ferrocarril Midland, Ferro Carril Oeste, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Gimnasia y Tiro de Salta, Godoy Cruz, Güemes (SdE), Los Andes, Mitre (SdE), Nueva Chicago, Patronato, Quilmes, Racing (Córdoba), San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, San Miguel, San Telmo, Temperley y Tristán Suárez.

De esta manera, All Boys debutará ante Mitre de Santiago del Estero en Floresta, donde comenzará a delinear su camino en una nueva temporada de la Primera Nacional, con el objetivo de ser protagonista y pelear por el tan ansiado ascenso.

LOCAL VISITANTE FECHA 1 All Boys Mitre (SdE) 7/2/2026 2 Almirante Brown All Boys 14/2/2026 3 All Boys Ciudad de Bolívar 21/2/2026 4 Defensores de Belgrano All Boys 28/2/2026 5 All Boys Deportivo Madryn 7/3/2026 6 Central Norte All Boys 14/3/2026 7 Nueva Chicago All Boys 21/3/2026 8 All Boys Ferro Carril Oeste 28/3/2026 9 Chaco For Ever All Boys 4/4/2026 10 All Boys Acassuso 11/4/2026 11 San Telmo All Boys 18/4/2026 12 All Boys San Miguel 25/4/2026 13 Colón All Boys 2/5/2026 14 All Boys Deportivo Morón 9/5/2026 15 Godoy Cruz All Boys 16/5/2026 16 All Boys Los Andes 23/5/2026 17 All Boys Racing (Cba) 30/5/2026 18 Estudiantes All Boys 6/6/2026 19 Mitre (SdE) All Boys 20/6/2026 20 All Boys Almirante Brown 27/6/2026 21 Ciudad de Bolívar All Boys 4/7/2026 22 All Boys Defensores de Belgrano 11/7/2026 23 Deportivo Madryn All Boys 18/7/2026 24 All Boys Central Norte 25/7/2026 25 All Boys Nueva Chicago 1/8/2026 26 Ferro Carril Oeste All Boys 8/8/2026 27 All Boys Chaco For Ever 15/8/2026 28 Acassuso All Boys 22/8/2026 29 All Boys San Telmo 29/8/2026 30 San Miguel All Boys 5/9/2026 31 All Boys Colón 12/9/2026 32 Deportivo Morón All Boys 19/9/2026 33 All Boys Godoy Cruz 26/9/2026 34 Los Andes All Boys 3/10/2026 35 Racing (Cba) All Boys 10/10/2026 36 All Boys Estudiantes 17/10/2026

