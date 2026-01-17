En lo que va de enero, casi 1.000 conductores sancionados por alcoholemia positiva

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que, durante los primeros quince días de enero, se sancionó a 966 conductores por circular con alcoholemia positiva. Las tareas de fiscalización, desplegadas en 39 puntos estratégicos de alta circulación, arrojaron un total de 5.085 actas de infracción tras controlar a 231.962 vehículos.

El dato más saliente de este reporte oficial fue el registro de un motociclista en General Güemes, Salta, quien arrojó una medición de más de 3 g/l, superando el límite máximo de los dispositivos de control. Otros casos graves se detectaron en Gualeguaychú (2,84 g/l) y en la Ruta Nacional 12, en la provincia de Misiones (2,71 g/l).

Infracciones más comunes en las rutas

Además del alcohol al volante, que lidera las estadísticas de peligrosidad, los agentes detectaron un alto índice de incumplimiento en la documentación y elementos de seguridad:

RTO/VTV: 838 infracciones por falta de revisión técnica.

Documentación y Cinturón: Se registraron 586 actas por falta de documentos obligatorios y otras 586 por no utilizar el cinturón de seguridad.

Patentes: 372 conductores circulaban con patentes tapadas o inexistentes.

Banquineros: Se labraron 30 actas por el uso indebido de la banquina, una maniobra que los agentes calificaron como de “extremo riesgo”.

Balance de la Primera Quincena (ANSV)

Categoría Cifra Registrada Vehículos controlados 231.962 Sanciones totales 5.085 Alcoholemias positivas 966 Falta de RTO/VTV 838 No uso de cinturón 586

Controles al transporte de carga y pasajeros

Paralelamente, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) llevó adelante sus propias fiscalizaciones sobre el transporte profesional. En total, se controlaron 46.731 vehículos (30.460 camiones y 16.271 micros).__IP__

Como resultado de estos operativos, se labraron 1.019 actas de infracción y se procedió a la retención de 116 unidades (87 camiones y 29 colectivos) que no cumplían con las condiciones de seguridad o documentación necesarias para circular.

Desde los organismos de seguridad vial recordaron que conducir alcoholizado o ignorar las normas de tránsito “no es un error menor“, sino una responsabilidad individual que impacta directamente en la vida de los demás usuarios de la vía.

