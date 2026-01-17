En lo que va de enero, casi 1.000 conductores sancionados por alcoholemia positiva
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que, durante los primeros quince días de enero, se sancionó a 966 conductores por circular con alcoholemia positiva. Las tareas de fiscalización, desplegadas en 39 puntos estratégicos de alta circulación, arrojaron un total de 5.085 actas de infracción tras controlar a 231.962 vehículos.
El dato más saliente de este reporte oficial fue el registro de un motociclista en General Güemes, Salta, quien arrojó una medición de más de 3 g/l, superando el límite máximo de los dispositivos de control. Otros casos graves se detectaron en Gualeguaychú (2,84 g/l) y en la Ruta Nacional 12, en la provincia de Misiones (2,71 g/l).
Infracciones más comunes en las rutas
Además del alcohol al volante, que lidera las estadísticas de peligrosidad, los agentes detectaron un alto índice de incumplimiento en la documentación y elementos de seguridad:
- RTO/VTV: 838 infracciones por falta de revisión técnica.
- Documentación y Cinturón: Se registraron 586 actas por falta de documentos obligatorios y otras 586 por no utilizar el cinturón de seguridad.
- Patentes: 372 conductores circulaban con patentes tapadas o inexistentes.
- Banquineros: Se labraron 30 actas por el uso indebido de la banquina, una maniobra que los agentes calificaron como de “extremo riesgo”.
Balance de la Primera Quincena (ANSV)
|Categoría
|Cifra Registrada
|Vehículos controlados
|231.962
|Sanciones totales
|5.085
|Alcoholemias positivas
|966
|Falta de RTO/VTV
|838
|No uso de cinturón
|586
Controles al transporte de carga y pasajeros
Paralelamente, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) llevó adelante sus propias fiscalizaciones sobre el transporte profesional. En total, se controlaron 46.731 vehículos (30.460 camiones y 16.271 micros).__IP__
Como resultado de estos operativos, se labraron 1.019 actas de infracción y se procedió a la retención de 116 unidades (87 camiones y 29 colectivos) que no cumplían con las condiciones de seguridad o documentación necesarias para circular.
Desde los organismos de seguridad vial recordaron que conducir alcoholizado o ignorar las normas de tránsito “no es un error menor“, sino una responsabilidad individual que impacta directamente en la vida de los demás usuarios de la vía.