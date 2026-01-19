19 de enero de 2026

fixture all boys

Rivales y fixture de All Boys, en la Primera Nacional 2026

La Bocina 16 de enero de 2026 0
30-all boys rocca

La Legislatura aprobó, en primera lectura, la cesión del ex predio Rocca al Club All Boys

La Bocina 30 de noviembre de 2025 0
27-eliminacion violencia vs

Acto en el Hospital Velez Sarsfield, por el Día de la eliminación de la violencia contra las mujeres

La Bocina 27 de noviembre de 2025 0

19-hospital muñiz

Renovaron el sector Endoscopía del Hospital Muñiz

La Bocina 19 de enero de 2026 0
prueba

All Boys convoca a prueba de jugadoras y arqueras

La Bocina 19 de enero de 2026 0
24-mardel

En la temporada 2026, prima el turista “prudente”, con estadías breves

La Bocina 18 de enero de 2026 0
test alcoholemia

En lo que va de enero, casi 1.000 conductores sancionados por alcoholemia positiva

La Bocina 17 de enero de 2026 0