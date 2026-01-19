All Boys convoca a prueba de jugadoras y arqueras

PRUEBAS FÚTBOL FEMENINO 11 ALL BOYS

El Club Atlético All Boys informa que se encuentran abiertas las pruebas de jugadoras y arqueras para integrar las categorías del Fútbol Femenino 11.

📍 Club Pintita – Mariano Acosta 2205, CABA

🔹 Jugadoras mayores de 16 años

🗓 Miércoles 21/01 – 18 hs.

🔹 Jugadoras entre 12 y 17 años

🗓 Jueves 22/02 – 18 hs.

🔑 *Requisitos:*

▪️Hidratación propia.💧

▪️Botines y canilleras.

🌧 En caso de lluvia, las pruebas serán suspendidas.

¡Te esperamos para sumarte al fútbol femenino de All Boys!

Club Atlético All Boys

